Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 січня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Херсонський колаборант В. Сальдо заявив, що "в Соледарі вагнерівці практично знищили 61-ту бригаду, яка з пафосом, під відеозаписи входила до порожнього Херсона. Воювати з росіянами виявилося важче, ніж записувати псевдогероїчні відеозвіти".

Така інформація не відповідає дійсності.

Маніпуляція: Речник президента РФ Д. Пєсков заявив: "Що раніше Україна заявить про свою готовність приймати вимоги російської сторони, то швидше вирішиться конфлікт на українській території, а народ зможе розпочати повноцінне відновлення країни".

Маніпуляція: Коментуючи слова речника МЗС США Н.Прайса щодо можливості ЗСУ завдавати ударів по території Криму із застосуванням американського озброєння, посол РФ у США Антонов заявив: "Держдеп США своїми словами про Крим, по суті, підштовхує українську владу до вчинення терористичних актів у Росії".

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