Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 19 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 січня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Херсонський колаборант В. Сальдо заявив, що "в Соледарі вагнерівці практично знищили 61-ту бригаду, яка з пафосом, під відеозаписи входила до порожнього Херсона. Воювати з росіянами виявилося важче, ніж записувати псевдогероїчні відеозвіти".
Така інформація не відповідає дійсності.
Маніпуляція: Речник президента РФ Д. Пєсков заявив: "Що раніше Україна заявить про свою готовність приймати вимоги російської сторони, то швидше вирішиться конфлікт на українській території, а народ зможе розпочати повноцінне відновлення країни".
Маніпуляція: Коментуючи слова речника МЗС США Н.Прайса щодо можливості ЗСУ завдавати ударів по території Криму із застосуванням американського озброєння, посол РФ у США Антонов заявив: "Держдеп США своїми словами про Крим, по суті, підштовхує українську владу до вчинення терористичних актів у Росії".
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