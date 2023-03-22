Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російські ЗМІ з посиланням на прессекретаря президента РФ Д. Пєскова повідомили: "США та Європа сповнені бажанням не дозволити вийти на мирні переговори щодо України, вони просто не дозволяють Києву навіть думати про це".

Фейк: Перебуваючи на фронті, в Запорізькій області, колишній глава Роскосмосу Д. Рогозін заявив: "Тут орудують регулярні підрозділи польської армії. Ми бачимо їх за формою одягу, вони одягнені однаково". Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Дезінформація: Секретар радбезу РФ Н. Патрушев заявив, що "США і їхні поплічники сіють ненависть до Росії та її народу, нав’язують світові ненависть до росіян. … Для дискредитації Росії США використовують неприкриту брехню та загальні звинувачення, а також постановочні інциденти в Бучі, Маріуполі, Краматорську".