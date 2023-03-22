Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 21 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 21 березня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російські ЗМІ з посиланням на прессекретаря президента РФ Д. Пєскова повідомили: "США та Європа сповнені бажанням не дозволити вийти на мирні переговори щодо України, вони просто не дозволяють Києву навіть думати про це".
Фейк: Перебуваючи на фронті, в Запорізькій області, колишній глава Роскосмосу Д. Рогозін заявив: "Тут орудують регулярні підрозділи польської армії. Ми бачимо їх за формою одягу, вони одягнені однаково". Проте ця інформація не відповідає дійсності.
Дезінформація: Секретар радбезу РФ Н. Патрушев заявив, що "США і їхні поплічники сіють ненависть до Росії та її народу, нав’язують світові ненависть до росіян. … Для дискредитації Росії США використовують неприкриту брехню та загальні звинувачення, а також постановочні інциденти в Бучі, Маріуполі, Краматорську".
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