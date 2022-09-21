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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 вересня

21 вересня, 2022 середа
21:56
війна з Росією Володимир Путін

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 21 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 вересня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: "У Вашингтоні не зацікавлені у встановленні миру в Україні. Це стало зрозуміло, коли Москва та Київ підійшли до досягнення домовленостей, що налякало американців та британців, і вони заборонили Україні вести діалог з РФ. Відтоді Україна ухиляється від переговорів".

Дезінформація: Держдума РФ звернулася до ГА ООН, Міжпарламентського союзу, Європейського парламенту та національних парламентів щодо загрози миру в Європі, що виходить від України: "Київський режим, який підштовхує США та НАТО, нарощує військові дії, виводячи ситуацію на грань масштабного кровопролитного протистояння".

Дезінформація: Президент РФ В. Путін заявив, що "росіяни під час спецоперації б’ються відважно пліч-о-пліч, як брати, заради порятунку людей Донбасу, заради мирного неба для наших дітей та онуків, заради рідної країни, яка завжди буде лише вільною та незалежною".

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