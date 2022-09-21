Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 21 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: "У Вашингтоні не зацікавлені у встановленні миру в Україні. Це стало зрозуміло, коли Москва та Київ підійшли до досягнення домовленостей, що налякало американців та британців, і вони заборонили Україні вести діалог з РФ. Відтоді Україна ухиляється від переговорів".

Дезінформація: Держдума РФ звернулася до ГА ООН, Міжпарламентського союзу, Європейського парламенту та національних парламентів щодо загрози миру в Європі, що виходить від України: "Київський режим, який підштовхує США та НАТО, нарощує військові дії, виводячи ситуацію на грань масштабного кровопролитного протистояння".

Дезінформація: Президент РФ В. Путін заявив, що "росіяни під час спецоперації б’ються відважно пліч-о-пліч, як брати, заради порятунку людей Донбасу, заради мирного неба для наших дітей та онуків, заради рідної країни, яка завжди буде лише вільною та незалежною".

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