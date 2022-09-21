Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 21 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 21 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: "У Вашингтоні не зацікавлені у встановленні миру в Україні. Це стало зрозуміло, коли Москва та Київ підійшли до досягнення домовленостей, що налякало американців та британців, і вони заборонили Україні вести діалог з РФ. Відтоді Україна ухиляється від переговорів".
Дезінформація: Держдума РФ звернулася до ГА ООН, Міжпарламентського союзу, Європейського парламенту та національних парламентів щодо загрози миру в Європі, що виходить від України: "Київський режим, який підштовхує США та НАТО, нарощує військові дії, виводячи ситуацію на грань масштабного кровопролитного протистояння".
Дезінформація: Президент РФ В. Путін заявив, що "росіяни під час спецоперації б’ються відважно пліч-о-пліч, як брати, заради порятунку людей Донбасу, заради мирного неба для наших дітей та онуків, заради рідної країни, яка завжди буде лише вільною та незалежною".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.54
Купівля 40.54Продаж 41.71
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.38
- Актуальне
- Важливе