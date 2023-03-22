Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 22 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Парламентське розслідування повністю підтвердило, що в Україні під виглядом біолабораторій створювалися військові об’єкти США і НАТО", – заявила віцеспікерка держдуми РФ І. Ярова.

Маніпуляція: Цитуючи заступника глави МЗС РФ С. Рябкова, російські ЗМІ повідомили: "США розглядають все смертоносніші системи для постачання Києву. … Американські конгресмени не усвідомлюють, яку небезпеку несе постачання касетних боєприпасів Києву".

Дезінформація: "Постачання Лондоном бронебійних снарядів із збідненим ураном Україні стануть подальшим кроком до ескалації. … Постачання таких снарядів Києву скоротять можливості України виробляти якісне продовольство", – повідомили ЗМІ РФ з посиланням на главу МЗС РФ С. Лаврова.