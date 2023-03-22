Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 22 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 березня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Парламентське розслідування повністю підтвердило, що в Україні під виглядом біолабораторій створювалися військові об’єкти США і НАТО", – заявила віцеспікерка держдуми РФ І. Ярова.
Маніпуляція: Цитуючи заступника глави МЗС РФ С. Рябкова, російські ЗМІ повідомили: "США розглядають все смертоносніші системи для постачання Києву. … Американські конгресмени не усвідомлюють, яку небезпеку несе постачання касетних боєприпасів Києву".
Дезінформація: "Постачання Лондоном бронебійних снарядів із збідненим ураном Україні стануть подальшим кроком до ескалації. … Постачання таких снарядів Києву скоротять можливості України виробляти якісне продовольство", – повідомили ЗМІ РФ з посиланням на главу МЗС РФ С. Лаврова.
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