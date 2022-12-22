Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 грудня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 22 грудня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 грудня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Віце-спікер Ради Федерації РФ К. Косачов заявив, що РФ має повне право розглядати постачання Україні комплексів протиповітряної оборони Patriot, як крок до прямого залучення США до цього конфлікту: "У будь-якому разі, що б не стверджував президент США, ми маємо право розглядати це постачання як вагомий крок до прямого залучення Америки до конфлікту".
Дезінформація: Колумніст видання The Telegraph Х.Бреттон-Гордон заявив: "Візит Зеленського до США свідчить про те, що деякі країни Заходу починають втомлюватися від конфлікту в Україні, у зв’язку з чим у Києві вважають за важливе активізувати зусилля з отримання військової допомоги з-за кордону".
Дезінформація: Посол РФ у США А. Антонов заявив: "Поїздка В.Зеленського до США підтверджує, що примирливі висловлювання адміністрації США щодо відсутності наміру вступати в конфронтацію з Росією – це порожній звук".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 41.25Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе