Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 22 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Віце-спікер Ради Федерації РФ К. Косачов заявив, що РФ має повне право розглядати постачання Україні комплексів протиповітряної оборони Patriot, як крок до прямого залучення США до цього конфлікту: "У будь-якому разі, що б не стверджував президент США, ми маємо право розглядати це постачання як вагомий крок до прямого залучення Америки до конфлікту".

Дезінформація: Колумніст видання The Telegraph Х.Бреттон-Гордон заявив: "Візит Зеленського до США свідчить про те, що деякі країни Заходу починають втомлюватися від конфлікту в Україні, у зв’язку з чим у Києві вважають за важливе активізувати зусилля з отримання військової допомоги з-за кордону".

Дезінформація: Посол РФ у США А. Антонов заявив: "Поїздка В.Зеленського до США підтверджує, що примирливі висловлювання адміністрації США щодо відсутності наміру вступати в конфронтацію з Росією – це порожній звук".

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