Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 22 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "для якнайшвидшого миру потрібна політична воля Заходу, якщо хтось цього досі не зрозумів, та його київських підопічних. … Цього ми (Росія – ред.) не бачимо".
Маніпуляція: Коментуючи зупинення дії договору про стратегічні наступальні озброєння, заступник глави МЗС РФ С. Рябков повідомив:
"У нинішній ситуації США, які кардинально змінили ставлення до теми міжнародної безпеки, і далі намагаються посилити тиск на Росію у найрізноманітніших сферах. Тому, ведення справ так, як заведено в останні роки, більше неможливе".
Дезінформація: Глава МЗС Білорусі С. Алєйнік заявив: "Конфлікт в Україні став проксі-війною Заходу та Росії. … Основні зусилля МЗС спрямовані на захист національного суверенітету Білорусі від посягань Заходу. 2023 рік буде не менш напруженим, але РБ готова протистояти подальшим викликам".
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