Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 22 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "для якнайшвидшого миру потрібна політична воля Заходу, якщо хтось цього досі не зрозумів, та його київських підопічних. … Цього ми (Росія – ред.) не бачимо".

Маніпуляція: Коментуючи зупинення дії договору про стратегічні наступальні озброєння, заступник глави МЗС РФ С. Рябков повідомив:

"У нинішній ситуації США, які кардинально змінили ставлення до теми міжнародної безпеки, і далі намагаються посилити тиск на Росію у найрізноманітніших сферах. Тому, ведення справ так, як заведено в останні роки, більше неможливе".

Дезінформація: Глава МЗС Білорусі С. Алєйнік заявив: "Конфлікт в Україні став проксі-війною Заходу та Росії. … Основні зусилля МЗС спрямовані на захист національного суверенітету Білорусі від посягань Заходу. 2023 рік буде не менш напруженим, але РБ готова протистояти подальшим викликам".