Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 23 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Посол РФ у США А. Антонов заявив, що російські дипломати "намагалися донести, що всі американські системи, і насамперед Patriot, будуть легітимними цілями для військових ударів. А якщо загинуть американці? Якщо вони входитимуть до складу екіпажів? Якою буде реакція у Вашингтоні? Хіба це не свідчення прямого залучення адміністрації до конфлікту?".

Дезінформація: В посольстві РФ в Ісландії заявили: "Теза про те, що Україна не зробила "нічого поганого Росії", демонструє явне небажання Рейк’явіка визнавати злочини київського режиму. Протягом восьми років за мовчазного потурання кураторів озброєні формування України знищували мирних жителів Донбасу".

Маніпуляція: Ворожі ЗМІ протитрували виступ президента України В. Зеленського в Конгресі США підписом "лідер угруповання УГІЛ (****поки ще не визнаного терористичним)". Така подача інформації є відвертою маніпуляцією.

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