Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 серпня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: В міноборони РФ С. Шойгу заявив: "під час спецоперації ми суворо дотримуємося норм гуманітарного права. Удари завдаються високоточною зброєю по об’єктах військової інфраструктури ЗСУ. При цьому все робиться, щоб уникнути жертв серед мирних громадян. Безперечно, це сповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо".



Фейк: В міноборони РФ заявили, що "близько 160 військовослужбовців 66-ї мехбригади відмовилися брати участь у подальших бойових діях… командуванням оперативно-тактичної групи ЗСУ "Донецьк" ухвалено рішення про виведення з’єднання із займаних позицій у тилові райони".

Дезінформація: В російському посольстві у США повідомили: "негативні процеси на продовольчих ринках почалися задовго до військової спецоперації в Україні.., а загострення перебоїв у поставках сталося із запровадженням країнами Заходу самогубних санкцій, від яких страждають не лише їхні автори".

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