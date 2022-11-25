Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 25 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 25 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Пропагандистські Telegram-канали повідомляють, що "з України зараз нікого не випускають під приводом "немає світла" чи "зависла база" не просто так, оскільки причина цього – обіцянка Зеленського не випускати українців до ЄС в обмін на виділення грошей", але така інформація не відповідає дійсності.
Фейк: Російські ЗМІ повідомили: "теперішня хвиля мобілізації верстається зі списків людей, які у 2014 виступили проти Майдану, людей, що були проти знесення пам’ятників, і тих, хто висловлювався проти культу УПА".
Маніпуляція: Видання Politico, з посиланням на неназваних чиновників із країн ЄС, повідомило, що "в Європі зростає невдоволення американцями, які наживаються на війні в Україні… країна, що найбільше виграє від цієї війни, – це США, оскільки вони продають більше газу за вищими цінами та більше зброї… що може налаштувати громадську думку проти трансатлантичної солідарності".
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