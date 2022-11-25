Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 25 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Пропагандистські Telegram-канали повідомляють, що "з України зараз нікого не випускають під приводом "немає світла" чи "зависла база" не просто так, оскільки причина цього – обіцянка Зеленського не випускати українців до ЄС в обмін на виділення грошей", але така інформація не відповідає дійсності.

Фейк: Російські ЗМІ повідомили: "теперішня хвиля мобілізації верстається зі списків людей, які у 2014 виступили проти Майдану, людей, що були проти знесення пам’ятників, і тих, хто висловлювався проти культу УПА".

Маніпуляція: Видання Politico, з посиланням на неназваних чиновників із країн ЄС, повідомило, що "в Європі зростає невдоволення американцями, які наживаються на війні в Україні… країна, що найбільше виграє від цієї війни, – це США, оскільки вони продають більше газу за вищими цінами та більше зброї… що може налаштувати громадську думку проти трансатлантичної солідарності".

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