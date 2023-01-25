Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 25 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 25 січня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Коментуючи рішення Німеччини надіслати Україні танки Leopard 2, депутат Держдуми РФ В. Водолацький заявив: "Це люди, які не розуміють, що роблять. Росія не дивитиметься на цей злочин крізь пальці. Ми не можемо відпустити це питання за течією, розуміючи, що це загрожує нашій національній безпеці".
Фейк: Президент РФ В. Путін заявив: "Загороджувальні загони, що складаються з українських націоналістів, розстрілюють своїх же в спину. На жаль, противник не зважає ні на що".
Дезінформація: Оглядач американського каналу Fox News Т.Карлсон повідомив, що "американські корпорації зацікавлені у конфлікті в Україні, що руйнує цивільну інфраструктуру країни, оскільки на цьому можна нажитися".
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