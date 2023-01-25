Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 25 січня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Коментуючи рішення Німеччини надіслати Україні танки Leopard 2, депутат Держдуми РФ В. Водолацький заявив: "Це люди, які не розуміють, що роблять. Росія не дивитиметься на цей злочин крізь пальці. Ми не можемо відпустити це питання за течією, розуміючи, що це загрожує нашій національній безпеці".

Фейк: Президент РФ В. Путін заявив: "Загороджувальні загони, що складаються з українських націоналістів, розстрілюють своїх же в спину. На жаль, противник не зважає ні на що".

Дезінформація: Оглядач американського каналу Fox News Т.Карлсон повідомив, що "американські корпорації зацікавлені у конфлікті в Україні, що руйнує цивільну інфраструктуру країни, оскільки на цьому можна нажитися".

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