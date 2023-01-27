Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 27 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 27 січня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Проросійські медіа повідомили, що "Банковій необхідно зараз гасити негатив навколо примусової мобілізації. Це можна зробити, лише заборонивши людям писати, знімати й навіть говорити про [роботу] військкоматів".
Маніпуляція: Російські ЗМІ з посиланням на турецького публіциста Ю. Оздеміра заявили, що "постачання Німеччиною Leopard 2, а США – танків Abrams сприятиме розширенню війни, а не її завершенню".
Дезінформація: Ворожі ЗМІ пишуть, що "протистояння ОП та регіональної влади призвело до об’єднання мерів міст за горизонтальним принципом… весь внутрішньополітичний трек було "завалено", і більшість регіональних еліт вороже налаштовані до Банкової, що виллється в єдину політичну фронду у майбутньому".
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