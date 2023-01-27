Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 27 січня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Проросійські медіа повідомили, що "Банковій необхідно зараз гасити негатив навколо примусової мобілізації. Це можна зробити, лише заборонивши людям писати, знімати й навіть говорити про [роботу] військкоматів".

Маніпуляція: Російські ЗМІ з посиланням на турецького публіциста Ю. Оздеміра заявили, що "постачання Німеччиною Leopard 2, а США – танків Abrams сприятиме розширенню війни, а не її завершенню".

Дезінформація: Ворожі ЗМІ пишуть, що "протистояння ОП та регіональної влади призвело до об’єднання мерів міст за горизонтальним принципом… весь внутрішньополітичний трек було "завалено", і більшість регіональних еліт вороже налаштовані до Банкової, що виллється в єдину політичну фронду у майбутньому".

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