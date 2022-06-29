Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 28 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Глава МЗС РФ С.Лавров заявив, що "плани США постачати в Україну системи ППО середньої та великої дальності є контрпродуктивними та навіть шкідливими".



Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "Київ здійснює підготовку провокації для звинувачення ЗС РФ у нібито застосуванні хімічної зброї проти цивілього населення. Для цього до санаторію МОЗ України "Приморський" прибули представники СБУ, які опрацьовували з керівниками закладу питання надання медичної допомоги постраждалим від ураження хімічними речовинами".

Фейк: Пропагандистські інформаційні ресурси поширили "документ" щодо "постановки завдання ЗСУ з проведення інформаційної кампанії за темою ударів ВПС РФ по Кременчуку, основною метою якої є дискредитація Росії напередодні саміту НАТО".

Однак інформація щодо існування опублікованого "документу" не відповідає дійсності.

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