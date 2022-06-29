Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 28 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 28 червня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Глава МЗС РФ С.Лавров заявив, що "плани США постачати в Україну системи ППО середньої та великої дальності є контрпродуктивними та навіть шкідливими".
Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "Київ здійснює підготовку провокації для звинувачення ЗС РФ у нібито застосуванні хімічної зброї проти цивілього населення. Для цього до санаторію МОЗ України "Приморський" прибули представники СБУ, які опрацьовували з керівниками закладу питання надання медичної допомоги постраждалим від ураження хімічними речовинами".
Фейк: Пропагандистські інформаційні ресурси поширили "документ" щодо "постановки завдання ЗСУ з проведення інформаційної кампанії за темою ударів ВПС РФ по Кременчуку, основною метою якої є дискредитація Росії напередодні саміту НАТО".
Однак інформація щодо існування опублікованого "документу" не відповідає дійсності.
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