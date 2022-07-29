Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 28 липня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Спікер президента РФ Д. Пєсков заявив, що "мешканці звільнених територій України самі вирішать, яке майбутнє буде у їхніх регіонів, а оцінка американської газети щодо втрат російської армії в ході війни в Україні у кількості 70-75 тис. осіб є грубим фейком".



Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "в Бахмуті Донецької області бойовиками українських озброєних формувань замінована дамба міського водосховища, яку вони планують підірвати для звинувачення російських військових у нібито невибіркових ударах по гідродинамічно небезпечних об’єктах з широким висвітленням цього факту в українських та західних ЗМІ".

Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "на території індустріального училища у Дніпрі дислоковано підрозділи територіальної оборони, обладнано склади боєприпасів, при цьому евакуація мешканців із прилеглих будинків навмисне не проводилася".

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