Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 28 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 28 липня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Спікер президента РФ Д. Пєсков заявив, що "мешканці звільнених територій України самі вирішать, яке майбутнє буде у їхніх регіонів, а оцінка американської газети щодо втрат російської армії в ході війни в Україні у кількості 70-75 тис. осіб є грубим фейком".
Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "в Бахмуті Донецької області бойовиками українських озброєних формувань замінована дамба міського водосховища, яку вони планують підірвати для звинувачення російських військових у нібито невибіркових ударах по гідродинамічно небезпечних об’єктах з широким висвітленням цього факту в українських та західних ЗМІ".
Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "на території індустріального училища у Дніпрі дислоковано підрозділи територіальної оборони, обладнано склади боєприпасів, при цьому евакуація мешканців із прилеглих будинків навмисне не проводилася".
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