Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Прессекретар президента РФ Д. Пєсков заявив: "Можливість врегулювання ситуації з Україною за столом переговорів допускається, але пріоритетом є досягнення заявлених РФ цілей спецоперації".

Маніпуляція: Російські ЗМІ з посиланням на французького генерала Б.Дарі повідомили, що постачання західних танків не допоможе Україні.

"Танки дають істотну перевагу лише тоді, коли вони з’являються швидко, раптово та у великих кількостях".

Маніпуляція: Посол РФ у США А. Антонов заявив: "Скасування культури" не було навіть за часів холодної війни. … Російська культура не належить лише Росії. Це світова скарбниця. Ми знаємо американців як вдячних поціновувачів справжнього мистецтва. … Очевидно, що місцева публіка скучила за виступами російських артистів та художніми виставками. Можливо, настав час зупинити русофобське божевілля?".