Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 28 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 28 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Прессекретар президента РФ Д. Пєсков заявив: "Можливість врегулювання ситуації з Україною за столом переговорів допускається, але пріоритетом є досягнення заявлених РФ цілей спецоперації".
Маніпуляція: Російські ЗМІ з посиланням на французького генерала Б.Дарі повідомили, що постачання західних танків не допоможе Україні.
"Танки дають істотну перевагу лише тоді, коли вони з’являються швидко, раптово та у великих кількостях".
Маніпуляція: Посол РФ у США А. Антонов заявив: "Скасування культури" не було навіть за часів холодної війни. … Російська культура не належить лише Росії. Це світова скарбниця. Ми знаємо американців як вдячних поціновувачів справжнього мистецтва. … Очевидно, що місцева публіка скучила за виступами російських артистів та художніми виставками. Можливо, настав час зупинити русофобське божевілля?".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.36
Купівля 38.36Продаж 39.34
-
EUR
Купівля 40.15Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе