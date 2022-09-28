Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 28 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Під час засідання Радбезу ООН постпред РФ при ООН В. Небензя заявив: "референдуми [на ТОТ України] відбулися за повної прозорості та з дотриманням усіх виборчих норм… це незаперечний факт, скільки б київський режим та його покровителі не намагалися стверджувати протилежне".

Дезінформація: Колаборант-"керівник" ТОТ Донецької області Д. Пушилін заявив, що "територію [Донецької області] у її конституційних межах буде звільнено, [Донецька область] у складі РФ перейде до нової фази ведення бойових дій… а на лінії зіткнення на Донбасі стає дедалі більше інструкторів НАТО, які очолюють підрозділи ЗСУ".

Маніпуляція: Речник президента РФ Д. Пєсков заявив, що "всі зацікавлені, щоб зернова угода працювала, але потрібно виконувати її початкову мету – постачання до найбідніших країн… штучні обмеження на експорт російських добрив мають бути зняті і виходити з умов зернової угоди".

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