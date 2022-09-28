Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 28 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 28 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Під час засідання Радбезу ООН постпред РФ при ООН В. Небензя заявив: "референдуми [на ТОТ України] відбулися за повної прозорості та з дотриманням усіх виборчих норм… це незаперечний факт, скільки б київський режим та його покровителі не намагалися стверджувати протилежне".
Дезінформація: Колаборант-"керівник" ТОТ Донецької області Д. Пушилін заявив, що "територію [Донецької області] у її конституційних межах буде звільнено, [Донецька область] у складі РФ перейде до нової фази ведення бойових дій… а на лінії зіткнення на Донбасі стає дедалі більше інструкторів НАТО, які очолюють підрозділи ЗСУ".
Маніпуляція: Речник президента РФ Д. Пєсков заявив, що "всі зацікавлені, щоб зернова угода працювала, але потрібно виконувати її початкову мету – постачання до найбідніших країн… штучні обмеження на експорт російських добрив мають бути зняті і виходити з умов зернової угоди".
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