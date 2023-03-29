Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що "РФ не виключає можливість перекидання Києвом диверсантів до Білорусі для повалення керівництва республіки. Білоруські силовики повинні враховувати ризики та давати відсіч як точковим провокаціям, так і повномасштабному вторгненню противника".

Фейк: Коментуючи резолюцію про визнання Францією Голодомору в Україні геноцидом, посольство РФ у Франції заявило: "Поняття "голодомору" є політико-ідеологічним конструктом, який вигадали українські ультранаціоналістичні та русофобські сили з метою очорнення РФ".

Маніпуляція: "Стійкий мир в Україні можливий у разі припинення бойових дій українськими військовими та постачання Заходом зброї. Необхідний нейтральний, без’ядерний і позаблоковий статус України, а також визнання нових територій. РФ не потерпить існування на своїх кордонах антиросійської держави", – заявив заступник глави МЗС РФ М. Галузін.

Росіяни також поширювали мережею інформацію, ніби ООН визнала, що Україна дискримінує православну церкву. Це також фейк