Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 29 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 29 березня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що "РФ не виключає можливість перекидання Києвом диверсантів до Білорусі для повалення керівництва республіки. Білоруські силовики повинні враховувати ризики та давати відсіч як точковим провокаціям, так і повномасштабному вторгненню противника".
Фейк: Коментуючи резолюцію про визнання Францією Голодомору в Україні геноцидом, посольство РФ у Франції заявило: "Поняття "голодомору" є політико-ідеологічним конструктом, який вигадали українські ультранаціоналістичні та русофобські сили з метою очорнення РФ".
Маніпуляція: "Стійкий мир в Україні можливий у разі припинення бойових дій українськими військовими та постачання Заходом зброї. Необхідний нейтральний, без’ядерний і позаблоковий статус України, а також визнання нових територій. РФ не потерпить існування на своїх кордонах антиросійської держави", – заявив заступник глави МЗС РФ М. Галузін.
Росіяни також поширювали мережею інформацію, ніби ООН визнала, що Україна дискримінує православну церкву. Це також фейк
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