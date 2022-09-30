Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 29 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 29 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Посол РФ у США А. Антонов заявив: "Американські офіційні особи продовжують нагнітати ситуацію. Залякують власну та світову громадськість уявними ядерними загрозами з боку Росії. Така риторика спотворює сенс сказаного російським керівництвом… жодних змін в умовах застосування нашою країною ядерної зброї не відбулося… ми нікому не погрожуємо".
Дезінформація: Президент Росії В. Путін заявив, що "Захід готовий поставити під удар будь-яку країну, перетворити її на епіцентр кризи, спровокувати "кольорову революцію" та криваву бійню… а конфлікти між РФ та Україною, а також між іншими країнами СНД є наслідками розвалу СРСР".
Маніпуляція: Під час чергового брифінгу речниця російського МЗС М. Захарова заявила, що "Москва чекає від ООН зусиль зі скасування обмежень Заходу, що перешкоджають експорту російського зерна та добрив".
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