Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 29 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Посол РФ у США А. Антонов заявив: "Американські офіційні особи продовжують нагнітати ситуацію. Залякують власну та світову громадськість уявними ядерними загрозами з боку Росії. Така риторика спотворює сенс сказаного російським керівництвом… жодних змін в умовах застосування нашою країною ядерної зброї не відбулося… ми нікому не погрожуємо".

Дезінформація: Президент Росії В. Путін заявив, що "Захід готовий поставити під удар будь-яку країну, перетворити її на епіцентр кризи, спровокувати "кольорову революцію" та криваву бійню… а конфлікти між РФ та Україною, а також між іншими країнами СНД є наслідками розвалу СРСР".

Маніпуляція: Під час чергового брифінгу речниця російського МЗС М. Захарова заявила, що "Москва чекає від ООН зусиль зі скасування обмежень Заходу, що перешкоджають експорту російського зерна та добрив".

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