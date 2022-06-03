Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 3 червня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: Пропагандистські ЗМІ РФ заявили: "Польща планує постачати Україні американські далекобійні ракетні системи, а в обмін на це вимагає надати їй виняткове право щодо контролю за західними фінансовими потоками до незалежної".

Маніпуляція: Російські пропагандисти заявили, що "американці втратили інтерес до ситуації в Україні. Люди стали скептично сприймати цілі Вашингтону в Україні. Крім того, вони вже не такі впевнені, що санкції поставлять РФ навколішки".



Маніпуляція: Глава Чеченської республіки Р.Кадиров повідомив, що керівник міноборони РФ "С.Шойгу визначив нові завдання, що передбачають покращення тактики, і тепер спецоперація в Україні піде в прискореному темп".

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