Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Пропагандистські медіа повідомляють: "вже давно всі знають, що втрати у ЗСУ величезні і "обмовка за Фрейдом" від європейських партнерів, що Україна втратила сто тис. солдатів – лише підтвердження того, що й там всі про це знають. Лише український народ переконують, що втрат немає".

Дезінформація: Російські ЗМІ з посиланням на главу СЗР РФ С. Наришкіна повідомили, що "президент Польщі А.Дуда дав профільним службам вказівку оперативно підготувати офіційне обґрунтування польських претензій на Захід України… точка відліку в дослідженнях, що проводяться, – Волинська різня 1943 р".

Дезінформація: Міністр оборони Білорусі В. Хренін заявив, що Захід готує в Україні націоналістичні формування, які можуть бути використані з метою силового загарбання влади у Білорусі: "Захід відпрацьовує питання наступального характеру [в якому] і Білорусь та РФ вже безпосередньо розглядаються як противник".