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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 листопада

30 листопада, 2022 середа
22:19
війна з Росією фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 30 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 листопада росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Пропагандистські медіа повідомляють: "вже давно всі знають, що втрати у ЗСУ величезні і "обмовка за Фрейдом" від європейських партнерів, що Україна втратила сто тис. солдатів – лише підтвердження того, що й там всі про це знають. Лише український народ переконують, що втрат немає".

Дезінформація: Російські ЗМІ з посиланням на главу СЗР РФ С. Наришкіна повідомили, що "президент Польщі А.Дуда дав профільним службам вказівку оперативно підготувати офіційне обґрунтування польських претензій на Захід України… точка відліку в дослідженнях, що проводяться, – Волинська різня 1943 р".

Дезінформація: Міністр оборони Білорусі В. Хренін заявив, що Захід готує в Україні націоналістичні формування, які можуть бути використані з метою силового загарбання влади у Білорусі: "Захід відпрацьовує питання наступального характеру [в якому] і Білорусь та РФ вже безпосередньо розглядаються як противник".

Суспільство
Україна
Польща
Білорусь
РНБО
Анджей Дуда
фейк
Військові новини
пропаганда
російські фейки
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