Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 30 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Під час виступу президент РФ В. Путін заявив: "ми закликаємо київський режим негайно припинити вогонь… та повернутися за стіл переговорів… [однак] вибір народу в Донецьку, Луганську, Запоріжжі та Херсоні не будемо обговорювати, він зроблений… Ми захищатимемо нашу землю всіма силами і засобами, які у нас є".

Російські ЗМІ повідомили, що "слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за ознаками злочину "Жорстоке поводження з цивільним населенням", за фактом обстрілу колони автомобілів із мирними жителями у Запоріжжі", де загинули щонайменше 23 особи.

Маніпуляція: Речниця російського МЗС М. Захарова заявила, що "сьогодні кожен обрав свій шлях. Криваві м'ясники, що вбивають жінок і дітей, в смітник НАТО. А ми – у майбутнє! Буде складно? Так. Тому що падати завжди легше, ніж набирати висоту. Але ж ви пам’ятаєте: повзти нам історично заважають крила…".

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