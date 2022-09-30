Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 30 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 30 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Під час виступу президент РФ В. Путін заявив: "ми закликаємо київський режим негайно припинити вогонь… та повернутися за стіл переговорів… [однак] вибір народу в Донецьку, Луганську, Запоріжжі та Херсоні не будемо обговорювати, він зроблений… Ми захищатимемо нашу землю всіма силами і засобами, які у нас є".Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що "слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за ознаками злочину "Жорстоке поводження з цивільним населенням", за фактом обстрілу колони автомобілів із мирними жителями у Запоріжжі", де загинули щонайменше 23 особи.
Маніпуляція: Речниця російського МЗС М. Захарова заявила, що "сьогодні кожен обрав свій шлях. Криваві м'ясники, що вбивають жінок і дітей, в смітник НАТО. А ми – у майбутнє! Буде складно? Так. Тому що падати завжди легше, ніж набирати висоту. Але ж ви пам’ятаєте: повзти нам історично заважають крила…".
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