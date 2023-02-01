Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 31 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 31 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 31 січня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що онук Шарль де Голля П’єр закликав європейських лідерів "урезонити" американців і досягти миру з РФ.
"Необхідно надати Росії гарантії безпеки. Франція стала недружньою РФ через незважену політику та помилкові рішення. Ми маємо працювати разом заради майбутнього двох великих націй – РФ та Франції".
Дезінформація: Американський журналіст Д. Хайфон заявив, що "Україна розпочала війну майже з трьома тисячами танків. Запитайте себе, що з ними трапилося. Що змушує вас думати, що кілька десятків [танків] із США щось змінять".
Маніпуляція: Російські ЗМІ, цитуючи члена Палати представників США від Республіканської партії М.Грін, повідомили: "Тепер розпалювачі війни у США говорять, що для того, щоб захистити Україну, вона має вторгнутися до Криму та відібрати його в РФ. І це все за американського керівництва, фінансування, підтримки та постачання озброєння".
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