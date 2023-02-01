Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 31 січня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що онук Шарль де Голля П’єр закликав європейських лідерів "урезонити" американців і досягти миру з РФ.

"Необхідно надати Росії гарантії безпеки. Франція стала недружньою РФ через незважену політику та помилкові рішення. Ми маємо працювати разом заради майбутнього двох великих націй – РФ та Франції".

Дезінформація: Американський журналіст Д. Хайфон заявив, що "Україна розпочала війну майже з трьома тисячами танків. Запитайте себе, що з ними трапилося. Що змушує вас думати, що кілька десятків [танків] із США щось змінять".

Маніпуляція: Російські ЗМІ, цитуючи члена Палати представників США від Республіканської партії М.Грін, повідомили: "Тепер розпалювачі війни у США говорять, що для того, щоб захистити Україну, вона має вторгнутися до Криму та відібрати його в РФ. І це все за американського керівництва, фінансування, підтримки та постачання озброєння".