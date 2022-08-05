Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 4 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Прес-секретар президента РФ Д. Пєсков заявив: "Росія не погоджується з оцінкою генсека НАТО Є.Столтенберга щодо того, що дії РФ в Україні нібито є атакою на поточний світовий лад, адже справжню загрозу для цього ладу ніс "заколот на Україні 2014 року", зрежисований країнами-членами Альянсу".



Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "допускають причетність програми USAID, пов’язаної з виловом кажанів, до виникнення коронавірусу…, а заяви конгресменів США змушують задуматися про роль американських біологів у появі та поширенні COVID-19".

Маніпуляція: Російські пропагандисти вчергове повідомили про проблеми ЗСУ: "вичерпується ресурс техніки, переданої союзниками – гаубиць M777, M109, PzH 2000 та РСЗО MARS II, а брак кваліфікованих фахівців призводить до передачі озброєння військовим без досвіду, через що відбуваються поломки, пов’язані з неправильною експлуатацією".

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