Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 4 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 4 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Прес-секретар президента РФ Д. Пєсков заявив: "Росія не погоджується з оцінкою генсека НАТО Є.Столтенберга щодо того, що дії РФ в Україні нібито є атакою на поточний світовий лад, адже справжню загрозу для цього ладу ніс "заколот на Україні 2014 року", зрежисований країнами-членами Альянсу".
Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "допускають причетність програми USAID, пов’язаної з виловом кажанів, до виникнення коронавірусу…, а заяви конгресменів США змушують задуматися про роль американських біологів у появі та поширенні COVID-19".
Маніпуляція: Російські пропагандисти вчергове повідомили про проблеми ЗСУ: "вичерпується ресурс техніки, переданої союзниками – гаубиць M777, M109, PzH 2000 та РСЗО MARS II, а брак кваліфікованих фахівців призводить до передачі озброєння військовим без досвіду, через що відбуваються поломки, пов’язані з неправильною експлуатацією".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.26
Купівля 38.26Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 38.5Продаж 39.72
- Актуальне
- Важливе