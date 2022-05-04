Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 4 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 4 травня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Мерія Варшави повідомила, що "з 4 травня 2022 року припиняється декорування транспорту прапорами України", та вказане пропагандисти РФ трансформували в антиукраїнську тезу "солідарності кінець — українські прапори зникли з автобусів Варшави".
Маніпуляція: російські ЗМІ продовжують тиражувати тезу про шкідливість антиросійських санкцій для країн ЄС. Пропагандисти повідомили, що "через санкції у Франції тарифи за комуналку зросли на 483%".
Маніпуляція: російські пропагандисти, вирвавши з контексту фразу італійської газети Corriere della Sera, повідомили, що "відмова Риму від російського газу залишить безробітними понад 500 тис. італійців, і це лише початок, оскільки далі криза проникне в інші індустріальні галузі".
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