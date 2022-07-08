Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 7 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 липня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: ЗМІ РФ повідомили, що у них нібито з'явилися "документи" СБУ, в яких йдеться про можливий продаж В.Зеленським і його командою вертолітних двигунів для ЗС РФ, однак співробітникам спецслужби "пояснили, що не варто пхати носа не у свої справи".
Дезінформація: Глава російської держдуми В.Володін заявив: "Борис Джонсон стоїть за обстрілами [російських] мирних міст - Бєлгорода, Курська. Британські піддані повинні це знати. Він один з ідеологів війни проти РФ до останнього українця".
Дезінформація: Путін заявив, що Росія "не відмовляється від мирних переговорів, але ті, хто відмовляється, мають знати: чим далі, тим складніше буде домовлятися... [оскільки] війну на Сході України розв'язав колективний Захід, а не росіян".
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