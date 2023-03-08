Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 8 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили про постачання Україні неякісної зброї.

"Польська зброя, що потрапила в Україну, виявилася бракованою. … Йдеться про 10 тис. гвинтівок MSBS, переданих ЗСУ. Отже, військовослужбовцям ЗСУ буде важко: на місці вирішити проблеми MSBS вони не зможуть, але воювати з ненадійною зброєю їм доведеться".

Маніпуляція: Американський журналіст Р. Дрегер заявив: "Коли дим над українським полем битви розійдеться, ми дізнаємося, що купи американських грошей пішли в кишені корумпованих українців, а озброєння США потрапило не туди, куди мало потрапити".

Дезінформація: Американський журналіст Дж. Варолі заявив, що "без згоди Білого дому статтю New York Times про вибухи на "Північних потоках" не було б опубліковано, бо всі великі західні ЗМІ перебувають під контролем влади. … Так американська влада намагається відвести увагу та підозри від Байдена".