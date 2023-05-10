Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 травня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російські ЗМІ із посиланням на російську дитячу омбудсменку М. Львову-Бєлову повідомили, що був досвід, коли з "нових регіонів РФ" евакуювали дівчинку з вирізаною свастикою на спині.

"Дитину не вдалося врятувати. Тому нацизм не повинен існувати. І зараз апарат уповноваженого з прав дитини веде роботу над викоріненням цього явища", - йдеться у наративі.

Фейк: "Мешканці прифронтового Токмака не чекають на ЗСУ і не збираються нікуди їхати… Стан духу в людей, попри загрозу наступу ЗСУ, спокійний".

Російські ЗМІ також, начебто цитуючи місцевих жителів, заявили, що у повернення України не вірять, оскільки вона нічого їм не дасть, бо вже все втратила.

Маніпуляція: "Український народ став заручником держперевороту і планів Заходу, у цьому причина нинішньої катастрофи в Україні", - заявив президент РФ В. Путін під час виступу на червоній площі.