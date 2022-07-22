Про це повідомляє telegram-канал Центру протидії дезінформації.

Російські ЗМІ просувають наратив, що "Росія відкрита для переговорів, питання лише в Україні". Водночас МЗС РФ говорить, що "географічні завдання" війни змінилися через постачання озброєння Україні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнює, що переговори з РФ можливі лише після поразки окупантів на полі битви, "інакше це буде знову мовою ультиматумів".

"Поширення зазначеного маніпулятивного наративу має на меті перекладання відповідальності РФ за продовження війни на Україну та її західних партнерів. Таким чином, пропаганда рф готує інформаційне підґрунтя для анексії тимчасово окупованих територій на Півдні України", - вважають аналітики ЦПД.

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