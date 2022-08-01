Про це в коментарі Еспресо заявив директор Асоціації енергоефективності міст України Святослав Павлюк.

"Я не знаю країни, де б опалювальний сезон у прифронтовій зоні був коли-небудь легким, простим і приємним. У прифронтових містах опалення централізованого, швидше за все, не буде. У багатьох містах може не бути газопостачання", – каже Святослав Павлюк.

За словами експерта, в різних населених пунктах ситуація відрізнятиметься, адже одні розташовані ближче до лінії фронту, інші – в тилу. Зрештою, є міста, які в останні роки перевели міські котельні на альтернативне паливо, – вони будуть найбільш захищені в цьому опалювальному сезоні.

"Треба дивитися на ситуацію в кожному конкретному місці. Ми просимо кожне місто опрацювати свій план енергопостачання власне на опалювальний сезон. Якщо у вас немає тепла, що ви робите? Якщо у вас пропадає газ, що ви робите? Випрацюйте сценарій. Якщо у вас немає електрики, що ви робите з містом? – каже Святослав Павлюк. – Ви мусите мати сценарій на випадок, якщо у вас пропадає якийсь з видів енергії. Скажімо, ви мусите мати місця, де будете збирати людей і їх там обігрівати. Тобто треба мати там якісь пічки, буржуйки".

Утім, як наголошує експерт, найскладніша ситуація - коли в місті зникає не газ, а електроенергія.

"Якщо у вас в населеному пункті пропадає постачання електроенергії, у вас зупиняється все: вода, каналізація, у вас зупиняються телефонний зв’язок. Тому ви мусите мати резервні джерела живлення, автономні, котрі можуть працювати довгий час, – каже Святослав Павлюк. – У вас мають бути генератори або на дизелі, або на газі. Ви можете мати якусь когенераційну установку на вашій котельні. Місцеве паливо, з якого можна генерувати енергію також. Якщо у вас є сонячні електростанції, поставте додатковий прилад, який може давати напругу, потужність у малу місцевість. Ця станція має вміти працювати автономно".

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