Циклон "Бацірай" на Мадагаскарі забрав життя щонайменше 10 людей
Руйнівний циклон "Бацірай" забрав життя щонайменше 10 людей на південному сході Мадагаскару, а також спричинив повені та перебої в електропостачанні
Про це повідомляє The Guardian.
Управління стихійними лихами та ризиками Мадагаскару повідомило, що 10 людей загинули внаслідок циклону "Бацірай". Зазначається, що деякі з них загинули через обвал будинку.
Це вже другий циклон за останні два тижні, який пронісся Мадаскаром. Стихія спричинила повені, зруйнувала будівлі та залишила частину населення без електроенергії. До 150 тис. жителів можуть бути переміщені внаслідок лиха.
Одним з найбільш постраждалих міст стало Носі-Варіка на східному узбережжі, де зруйновано майже 95% будівель.
Циклон "Бацірай" пронісся країною ввечері в суботу, 5 лютого, завдавши удару східному узбережжю з сильним дощем і вітром зі швидкістю 165 км/год.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.89
Купівля 27.89Продаж 28.18
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе