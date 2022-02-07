Циклон "Бацірай" на Мадагаскарі забрав життя щонайменше 10 людей

Про це повідомляє The Guardian.



Управління стихійними лихами та ризиками Мадагаскару повідомило, що 10 людей загинули внаслідок циклону "Бацірай". Зазначається, що деякі з них загинули через обвал будинку.



Це вже другий циклон за останні два тижні, який пронісся Мадаскаром. Стихія спричинила повені, зруйнувала будівлі та залишила частину населення без електроенергії. До 150 тис. жителів можуть бути переміщені внаслідок лиха.



Одним з найбільш постраждалих міст стало Носі-Варіка на східному узбережжі, де зруйновано майже 95% будівель.



Циклон "Бацірай" пронісся країною ввечері в суботу, 5 лютого, завдавши удару східному узбережжю з сильним дощем і вітром зі швидкістю 165 км/год.



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