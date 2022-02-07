Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Циклон "Бацірай" на Мадагаскарі забрав життя щонайменше 10 людей

Циклон "Бацірай" на Мадагаскарі забрав життя щонайменше 10 людей

7 лютого, 2022 понедiлок
12:05
Світ Циклон "Бацірай"

Руйнівний циклон "Бацірай" забрав життя щонайменше 10 людей на південному сході Мадагаскару, а також спричинив повені та перебої в електропостачанні

Про це повідомляє The Guardian.

Управління стихійними лихами та ризиками Мадагаскару повідомило, що 10 людей загинули внаслідок циклону "Бацірай". Зазначається, що деякі з них загинули через обвал будинку.

Це вже другий циклон за останні два тижні, який пронісся Мадаскаром. Стихія спричинила повені, зруйнувала будівлі та залишила частину населення без електроенергії. До 150 тис. жителів можуть бути переміщені внаслідок лиха. 

Одним з найбільш постраждалих міст стало Носі-Варіка на східному узбережжі, де зруйновано майже 95% будівель.

Циклон "Бацірай" пронісся країною ввечері в суботу, 5 лютого, завдавши удару східному узбережжю з сильним дощем і вітром зі швидкістю 165 км/год. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Африка
повінь
Мадагаскар
циклон
Читайте також:
Денис Пушилін
6 лютого, 2022 неділя
Наступного тижня Пушилін скликає пресконференцію, де розповідатиме про "геноцид" і "жертви", - соцмережі
5 лютого, 2022 субота
Віталій Портников звернувся до українців: "Мені соромно не за Зеленського, а за нас із вами"
Олексій Дзермант
6 лютого, 2022 неділя
Головний ідеолог Лукашенка Дзермант про Україну: "Ця держава є небезпечною оточуючим. Особливо нам"
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.89
    Купівля 27.89
    Продаж 28.18
  • EUR
    Купівля 31.8
    Продаж 32.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
7 лютого
12:58
В Україні почали створювати барражуючі боєприпаси та безпілотні літальні апарати
12:47
Маскували психотропні речовини під каміння: у Києві викрили діяльність двох каналів розповсюдження наркотиків
12:46
Оновлено
Анастасія Шепіленко
Олімпіада-2022: Усі результати українців у третій день Ігор у Пекіні
12:45
НАБУ і САП затримали нардепа-"слугу" Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн хабаря
12:43
Юлія Джима, Олімпіада-2022, біатлон
Олімпіада-2022: дві українські біатлоністки фінішували в топ-11 у індивідуальній гонці
12:42
Щоб знизити ймовірність військових сценаріїв з боку РФ до мінімуму: в Раді пояснили необхідність реформування строкової служби в ЗСУ
12:42
гроші
НБУ: трудові мігранти у 2021 переказали в Україну рекордні $15 млн
12:32
Кремль не очікує переломного моменту в ситуації навколо України після переговорів Макрона та Путіна, - Пєсков
12:25
економіка
Протягом січня 2022 року Україна втратила понад $1,6 млрд міжнародних резервів
12:19
сепар
Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Пісків
12:18
Наталка Діденко
Сильний вітер, мокрий сніг і дощ, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 8 лютого
12:15
"Спеція", Віктор Коваленко
Український футболіст Коваленко пропустить наступний матч чемпіонату Італії через травму
11:59
спецслужби
"За кермом - людина в червоному": ДБР оприлюднило відео з камер відеонагляду від Полтави до Борисполя
11:58
НАТО
Російська агресія може прискорити вступ України до НАТО, - спікерка Сейму Литви
11:57
КНДР ракета
США, Японія й Південна Корея обговорять введення санкцій проти КНДР за випробування ракет
11:43
Збували великі партії наркотиків: на Львівщині та Запоріжжі ДБР викрило два угруповання колишніх поліцейських
11:39
В інтересах держбезпеки: СБУ та НАН України підписали угоду про співпрацю
11:32
Еммануель Макрон
Макрон обговорив із Байденом стримування ескалації РФ напередодні зустрічі з Путіним
11:26
станція радіотехнічної розвідки "Кольчуга"
В Україні розпочалася модернізація станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга" для ЗСУ
11:23
Анджей Дуда
Президент Польщі нагородив Джемілєва та ще трьох кримських татар державними орденами
11:17
За 2021 рік система автофіксації порушень ПДР нарахувала штрафів на 1 млрд грн
11:13
Віктор Ляшко
МОЗ: добова кількість COVID-хворих зросте до 60 тис. упродовж двох тижнів
11:06
Інтерв’ю
Раміс Юнус
"Путін нейтралізував стару Європу, а Велику Британію і Туреччину нейтралізувати не може", – Раміс Юнус
11:06
Кая Каллас
США та ЄС готові оперативно реалізувати всеосяжний пакет санкцій проти РФ у разі ескалації, - прем'єрка Естонії
10:57
ДБР
Привласнив 800 тис. грн, виділених на опалення військових об'єктів: посадовцю Міноборони повідомили про підозру
10:56
Збірна Португалії з футзалу
Португалія помстилась за Україну та перемогла Росію у фіналі Євро-2022 з футзалу
10:47
Фільм "Носоріг"
Netflix придбав права на онлайн-показ фільму Сенцова "Носоріг"
10:39
Збували автомати та бойові гранати: на Вінниччині затримали угруповання зловмисників
10:36
Оттава оголосила надзвичайний стан через COVID-протести
10:35
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Ковбаснюк показав найкращий результат в історії України у швидкісному спуску
10:18
Ув'язнена окупантами в ОРДО українка Довгаль зазнала тортур і потребує негайної госпіталізації, - Денісова
10:11
ДБР
ДБР викликало на допит патрульного Петрика у справі ДТП за участю нардепа Трухіна
09:58
єПідтримка
"єПідтримка": від 7 лютого підлітки можуть отримати виплати за COVID-вакцинацію
09:58
хокей, Олімпіада-2022
Збірна олімпійського комітету Росії проігнорувала регламент і ледь не зірвала матч на Олімпіаді, довелось грати у масках
09:51
Андрій Єрмак
Єрмак одужав від коронавірусу
09:35
З моря біля узбережжя Тунісу врятували більш ніж 160 мігрантів
09:21
Садіо Мане
Сенегал переміг Єгипет по пенальті у фіналі КАН
09:19
ДБР проводить обшуки у Криворізькій міськраді через втрату з держбюджету майже 700 млн грн
09:19
Джейк Салліван
Радник президента США Салліван не виключає, що РФ може анексувати Донбас
09:00
Ексклюзив
Бен Ходжес
Україна мала досить часу на збільшення армії, – генерал США
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV