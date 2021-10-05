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Ціни на газ в Європі перевищили $1400/тис. куб.м

5 жовтня, 2021 вiвторок
16:48
Економіка газ

Ф'ючерси на газ у Європі 5 жовтня перевищили позначку в $1400 за тис. куб.м і встановили новий історичний рекорд

Про це пише Економічна правда з посиланням на сайт лондонської біржі ICE Futures.

Згідно з даними, станом на 15:26 за Києвом листопадові ф'ючерси на головному європейському хабі TTF у Роттердамі сягнули 118,995 євро за МВт-год, або $1427/1 тис.куб.м.

Зазначається, що за добу ціна зросла на 18,6%. З липня ціна зросла вчетверо, з 26,348 євро за МВт-год.

У виданні пояснили, що причиною досі є обмеження поставок газу Газпромом в надії сертифікації газогону Північний потік-2. У понеділок, 4 жовтня, оператор "Північного потоку" заявив, що почалася процедура заповнення газом першої нитки трубопроводу.

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газ
ціна на газ
газопровід
Північний потік-2
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