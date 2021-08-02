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Цьогоріч уряд зробив помилку — заклав замало грошей на субсидії, — Кухта

2 серпня, 2021 понедiлок
22:31
Економіка Павло Кухта

Уряд цьогоріч не передбачив достатньо грошей на субсидії для вразливих верств населення.

Про це сказав Павло Кухта, керівник з політичних питань Київської школи економіки, колишній виконувач обов’язків міністра економічного розвитку, в ефірі програми Великий ефір Василя Зими на телеканалі “Еспресо”.

“У світі дуже швидко зростають ціни. Нас це чіпляє: зріс газ — рекордні ціни, вугілля — рекордні ціни. Система субсидій — це запобіжник номер один, і вона налагоджена, вона працює. Дійсно, цьогоріч уряд зробив дуже велику помилку — вони не заклали достатньо грошей на субсидії”, — сказав Кухта.

За його словами, позбавити субсидій тих, хто їх не має отримувати — важливо, але у пріоритеті має бути забезпечення виплатами вразливих верств населення.

Він звернув увагу на те, як діє влада, щоб покращити ситуацію.

“Що робить влада? Найперше — намагаються “розмазати” це зростання, перейшовши до системи довгострокових контрактів для населення. Це річні контракти на газ. Відповідно, ціни зафіксовані на початок весни. Аналогічні механізми можна пробувати застосувати до опалення, до електроенергії тощо”, — додав експерт.

Такий підхід — це приховане регулювання цін, яке дещо конфліктує із програмою МВФ, але там варто шукати баланс, зауважив економіст.

  • Кабмін посилив адресність надання житлових субсидій для соціальної підтримки населення.

В Україні внаслідок проблем з переоформленням субсидій можуть бути порушені терміни виплат, повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.
Новини
субсидії
Великий ефір Василя Зими
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