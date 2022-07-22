Про це в ефірі Еспресо заявив ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера.

Він прокоментував появу фото указу президента про позбавлення громадянства низки нардепів та олігарха Ігоря Коломойського.

"Щодо самого документа, який був оприлюднений Сергієм Власенком - він за формою та усіма зовнішніми ознаками є ідентичним тому документу, який був у 2017 році виданий Петром Порошенком щодо припинення громадянства народного депутата Артеменка. Я тоді працював в ЦВК і ми отримували всі укази президента щодо громадянства", - сказав Магера.

Юрист додав, що такі укази не публікуються та їх не надсилають до відповідних органів з підписом президента.

"Другий момент - стояла така ж печатка, яка є на скріні. Є ще один нюанс - за ст. 81 Конституції достроково припиняються повноваження народного депутата, зокрема у разі припинення громадянства України. Спочатку буде указ, потім постанова Ради про дострокове припинення повноважень", - додав Магера.

За його словами, укази по громадянству потрапляють до Міністерства внутрішніх справ і Центральної виборчої комісії.

"Я думаю, що для підтвердження цієї інформації можна звернутися до цих двох органів. Я впевнений на 90%, що ця інформація відповідає дійсності", - підсумував Магера.

20 липня видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела, повідомило, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків: бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.