ЦВК зареєструвала 4 ініціативні групи всеукраїнського референдуму

Про це повідомляє сайт ЦВК.



Збори відбулися 18-19 листопада 2021 року у 4 населених пунктах Полтавської області.



"Комісія зареєструвала 4 ініціативні групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян у селі Мачухи (Полтавський р-н), у містах Решетилівка (Полтавський р-н), Пирятин (Лубенський р-н) та Глобине (Кременчуцький р-н)", - повідомили у ЦВК.



Зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:



Чи підтримуєте Ви продаж об'’єктів стратегічної власності України?



Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?



Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу?



Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України, постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?



ЦВК встановила строк збору підписів виборців під ініціативою: з 7 грудня 2021 року до 6 березня 2022 року включно (90 днів).



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