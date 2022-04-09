"Цю війну буде виграно на полі бою". Спікер Держдуми Володін вимагає "негайної" відставки Борреля лише за одну фразу
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, член член Іспанської соціалістичної робочої партії Жозеп Боррель вперше висловився на користь військової перемоги України над країною-агресором
Про це він у суботу, 9 квітня 2022 року, заявив в твіттері, розповідає Еспресо.TV.
"Цю війну буде виграно на полі бою", - зазначив Боррель, коментуючи свою зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем, що відбулася 8 квітня й на якій йшлося про виділення Євросоюзом додаткових 500 млн євро на обороноздатність України.
У відповідь голова нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін у себе в телеграмі виступив з вимогою "негайної" відставки очільника європейської дипломатії, оскільки той нібито "забажав продовження військових дій".
"Борель має бути негайно відправлений у відставку країнами Євросоюзу. Його обов'язок - шукати вирішення проблеми дипломатичним шляхом", - сказав Володін.
- Нагадаємо, Володін називається політологами одним з імовірних наступників Путіна.
- Авторству Володіна належить вислів "Є Путін - є Росія, немає Путіна - немає Росії".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе