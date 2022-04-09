"Цю війну буде виграно на полі бою". Спікер Держдуми Володін вимагає "негайної" відставки Борреля лише за одну фразу

Про це він у суботу, 9 квітня 2022 року, заявив в твіттері, розповідає Еспресо.TV.



"Цю війну буде виграно на полі бою", - зазначив Боррель, коментуючи свою зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем, що відбулася 8 квітня й на якій йшлося про виділення Євросоюзом додаткових 500 млн євро на обороноздатність України.



У відповідь голова нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін у себе в телеграмі виступив з вимогою "негайної" відставки очільника європейської дипломатії, оскільки той нібито "забажав продовження військових дій".



"Борель має бути негайно відправлений у відставку країнами Євросоюзу. Його обов'язок - шукати вирішення проблеми дипломатичним шляхом", - сказав Володін.

Нагадаємо, Володін називається політологами одним з імовірних наступників Путіна.

Авторству Володіна належить вислів "Є Путін - є Росія, немає Путіна - немає Росії".