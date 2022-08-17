Туреччина розпочала військову операцію у Сирії. Відомо про перші жертви

Про це пише газета Duvar.

"Героїчна турецька армія незабаром проведе операцію проти Робочої партії Курдистану. Ніхто не повинен боятися, всі залишайтеся вдома, будьте уважні та обережні", — почули люди з мечетей у районах, які межують з Сирією.

Тим часом агентство Reuters із посиланням на державні ЗМІ Сирії повідомило, що турецька авіація вдарила по військових позиціях Сирії в місцевості Алеппо. Через атаку троє сирійських солдатів загинули, шестеро отримали поранення.

За даними сирійського державного телевізійного агентства, турецькі військові літаки обстріляли блокпости сирійців з 14:37 до 15:00 за місцевим часом.

Сирійські збройні сили зазначили у своєму звіті, що вдарили у відповідь по деяких турецьких військових об'єктах і завдали втрат у техніці та особовому складі. Додаткових подробиць військові не повідомили.

У соцімережах також з'явилися фото та відео руху колон турецької військової техніки. У публікаціях стверджують, що турки увійшли до сирійського міста Африн.

Видання The New Arab пише про перші жертви. "Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила", що турецькі літаки завдали удару по прикордонному посту внаслідок чого загинуло 11 людей.

Сирійські демократичні сили, якими керують курди, заявили, що удару було завдано по позиціях сил президента Башара Асада.

"Турецька військова авіація завдала 12 авіаударів за позиціями сирійської армії, дислокованої на прикордонній смузі на захід від Кобані", - повідомили у командуванні.

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