Туреччина відстрочує оплату російських енергоносіїв на $600 мільйонів, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з угодою, виплати Туреччини Росії за енергоносії на суму до 4 мільярдів доларів можуть бути відкладені до наступного року, повідомили два джерела, які побажали залишитися невідомими.

Туреччина, яка готується до недільних виборів, значною мірою покладається на імпорт енергоносіїв, найбільшим постачальником яких є Росія. Угода про оплату газу зменшує тиск на валютні резерви Туреччини, які були виснажені через нетрадиційну економічну політику та зростання цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну минулого року.

"Офіційно виплата $600 млн перенесена на наступний рік. На це сильно вплинуло зростання цін на енергоносії", - повідомило одне з джерел.