Туреччина відстрочує оплату російських енергоносіїв на $600 мільйонів, - Reuters
Напередодні виборів Туреччина відклала оплату Росії рахунків за природний газ у розмірі $600 млн до 2024 року
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з угодою, виплати Туреччини Росії за енергоносії на суму до 4 мільярдів доларів можуть бути відкладені до наступного року, повідомили два джерела, які побажали залишитися невідомими.
Туреччина, яка готується до недільних виборів, значною мірою покладається на імпорт енергоносіїв, найбільшим постачальником яких є Росія. Угода про оплату газу зменшує тиск на валютні резерви Туреччини, які були виснажені через нетрадиційну економічну політику та зростання цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну минулого року.
"Офіційно виплата $600 млн перенесена на наступний рік. На це сильно вплинуло зростання цін на енергоносії", - повідомило одне з джерел.
- 9 травня в CNN повідомили, що від переможця на виборах залежатиме покращення відносин Туреччини з ЄС, а відносини з Росією можуть і не зазнати змін: турецька та російська економіки глибоко переплелися, особливо в енергетиці
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