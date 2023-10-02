Туреччина завдала авіаудару по базах курдів в Іраку

Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини у twitter.

Туреччина провела військову операцію на півночі Іраку 1 жовтня о 21:00. Удару по курдських бойовиках було завдано після теракту в Анкарі.

"Турецькі збройні сили уразили печери, укриття, та склади у регіонах Метіна, Хакурк, Канділ та Гара на півночі Іраку, які контролюються терористами, пов’язаними з Робітничою партією Курдистану та Союзом громад Курдистану. Загалом було знищено 20 цілей", - заявили у міноборони Туреччини.

В Анкарі підкреслили, що атакували Ірак відповідно до права на самооборону, яке передбачає стаття 5 Статуту ООН, аби припинити терористичні напади та убезпечити свій кордон.

"Задля виживання та безпеки нашої країни та нації боротьба з тероризмом триватиме рішуче, доки не залишиться жодного терориста", — пообіцяли у міноборони.

Там запевнили, що Туреччина вжила всіх заходів, щоб уникнути ураження цивільних, історичних та культурних цінностей.