Туреччина завдала авіаудару по базах курдів в Іраку
У неділю, 1 жовтня, Туреччина після теракту в Анкарі завдала авіаційного удару по базах курдів у Іраку
Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини у twitter.
Туреччина провела військову операцію на півночі Іраку 1 жовтня о 21:00. Удару по курдських бойовиках було завдано після теракту в Анкарі.
"Турецькі збройні сили уразили печери, укриття, та склади у регіонах Метіна, Хакурк, Канділ та Гара на півночі Іраку, які контролюються терористами, пов’язаними з Робітничою партією Курдистану та Союзом громад Курдистану. Загалом було знищено 20 цілей", - заявили у міноборони Туреччини.
В Анкарі підкреслили, що атакували Ірак відповідно до права на самооборону, яке передбачає стаття 5 Статуту ООН, аби припинити терористичні напади та убезпечити свій кордон.
"Задля виживання та безпеки нашої країни та нації боротьба з тероризмом триватиме рішуче, доки не залишиться жодного терориста", — пообіцяли у міноборони.
Там запевнили, що Туреччина вжила всіх заходів, щоб уникнути ураження цивільних, історичних та культурних цінностей.
- 1 жовтня в Анкарі стався потужний вибух і було чути постріли біля МВС і Великого національного збору Туреччини. Угруповання "Батальйон безсмертних", пов'язане з бойовиками Робітничої партії Курдистану, взяло на себе відповідальність за теракт.
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