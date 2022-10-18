Про це інформує Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що випробування відбулися сьогодні близько сьомої години ранку за місцевим часом з аеропорту поблизу портового міста Різе. Вони ствердили, що снаряд пролетів 561 кілометр, перш ніж впасти поблизу узбережжя порту Сіноп.

"Секретний ракетний проєкт під назвою "Тайфун" реалізовувався протягом кількох років, сказали джерела без уточнення. Президентство оборонної промисловості, яке контролює розробку зброї місцевого виробництва, відмовилося розголошувати будь-яку інформацію про проєкт", - наголосили у відомстві.

Також повідомляється, у 2019 році Росія передала систему С-400 Туреччині, яка сподівалася, що їхня співпраця дозволить їй розробити власну систему протиракетної оборони. США у відповідь ввели санкції проти Туреччини та заборонили постачання винищувачів п'ятого покоління F-35.

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