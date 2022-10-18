Туреччина заявила про випробування над Чорним морем таємно створеної балістичної ракети, - Bloomberg
18 жовтня Туреччина провела випробування таємно створеної балістичної ракети малої дальності над Чорним морем
Про це інформує Bloomberg.
Джерела видання повідомили, що випробування відбулися сьогодні близько сьомої години ранку за місцевим часом з аеропорту поблизу портового міста Різе. Вони ствердили, що снаряд пролетів 561 кілометр, перш ніж впасти поблизу узбережжя порту Сіноп.
"Секретний ракетний проєкт під назвою "Тайфун" реалізовувався протягом кількох років, сказали джерела без уточнення. Президентство оборонної промисловості, яке контролює розробку зброї місцевого виробництва, відмовилося розголошувати будь-яку інформацію про проєкт", - наголосили у відомстві.
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