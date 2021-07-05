Турецькі клуби розпочали полювання на Ярмоленка

Про це повідомляє Haber365.



За інформацією джерела, лондонський клуб готовий продати Ярмоленка цього літа. У клубі не розраховують велику суму трансферу, бо контракт українця закінчується через рік.



Ярмоленко веде переговори з агентом про своє майбутнє. Вінгер не проти трансферу в чемпіонат Туреччини. Українцем цікавляться "Галатасарай" і "Фенербахче". Клуби готові запропонувати йому зарплату 2,5-3 млн євро. Футболіст прийме рішення найближчим часом.

Вже взимку Ярмоленко отримає право розпочати переговори з іншим клубом про трансфер в якості вільного агента. Його контракт закінчується влітку 2022 року.

31-річний Андрій Ярмоленко перейшов до "Вест Гема" у 2018 році, проте не отримав у англійській команді постійного місця у основному складі.

На Євро-2020 Ярмоленко у п'ятьох матчах за збірну України забив три голи та віддав дві результативні передачі.