Турецькі клуби розпочали полювання на Ярмоленка
Український вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко зацікавив два турецькі клуби "Фенербахче" і "Галатасарай"
Про це повідомляє Haber365.
За інформацією джерела, лондонський клуб готовий продати Ярмоленка цього літа. У клубі не розраховують велику суму трансферу, бо контракт українця закінчується через рік.
Ярмоленко веде переговори з агентом про своє майбутнє. Вінгер не проти трансферу в чемпіонат Туреччини. Українцем цікавляться "Галатасарай" і "Фенербахче". Клуби готові запропонувати йому зарплату 2,5-3 млн євро. Футболіст прийме рішення найближчим часом.
Вже взимку Ярмоленко отримає право розпочати переговори з іншим клубом про трансфер в якості вільного агента. Його контракт закінчується влітку 2022 року.
31-річний Андрій Ярмоленко перейшов до "Вест Гема" у 2018 році, проте не отримав у англійській команді постійного місця у основному складі.
На Євро-2020 Ярмоленко у п'ятьох матчах за збірну України забив три голи та віддав дві результативні передачі.
- Нагадаємо, 17 червня Андрія Ярмоленка було визнано найкращим футболістом матчу 2-го туру Євро-2020 Україна - Північна Македонія.
- 19 червня стало відомо, що Ярмоленко відмовився продовжувати контракт з "Вест Гемом".
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