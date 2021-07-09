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Головна Суспільство Безпілотник Bayraktar із українським двигуном встановив рекорд із висоти польоту серед турецьких літальних апаратів

Безпілотник Bayraktar із українським двигуном встановив рекорд із висоти польоту серед турецьких літальних апаратів

9 липня, 2021 п'ятниця
19:17
Суспільство

Безпілотник, вироблений турецькою компанією Bayraktar та споряджений двигуном українського виробництва, досягнув найбільшої висоти, на яку колись підіймалися літальні апарати турецького виробництва

Про це повідомляє інформагентство DHA.

"БПЛА Akinci досяг висоти 38 039 футів (11 594 метрів). Такої висоти в небі було вперше досягнуто літаком національної розробки", - йдеться у повідомленні.

Під час цього польоту безпілотник Akinci Bayraktar пробув у повітрі 25 годин 46 хвилин, подолавши у повітрі 7507 км.

Akinci здійснив перший рейс 6 грудня 2019 року. Станом на 8 липня 2021 року він налітав загалом 347 годин 28 хвилин під час 870 випробувальних та навчальних польотів.

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Новини
Туреччина
літак
безпілотник
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