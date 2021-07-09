Безпілотник Bayraktar із українським двигуном встановив рекорд із висоти польоту серед турецьких літальних апаратів

Про це повідомляє інформагентство DHA.



"БПЛА Akinci досяг висоти 38 039 футів (11 594 метрів). Такої висоти в небі було вперше досягнуто літаком національної розробки", - йдеться у повідомленні.



Під час цього польоту безпілотник Akinci Bayraktar пробув у повітрі 25 годин 46 хвилин, подолавши у повітрі 7507 км.



Akinci здійснив перший рейс 6 грудня 2019 року. Станом на 8 липня 2021 року він налітав загалом 347 годин 28 хвилин під час 870 випробувальних та навчальних польотів.

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