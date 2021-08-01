Туристи з Дніпра застрягли в аеропорту на острові Крит, - ЗМІ

Пасажири авіакомпанії WindRose ("Роза вітрів") не змогли вилетіти в Дніпро після відпочинку. Про це із посиланням на дніпровський інфорпортал Наше місто повідомляє Еспресо.TV.



Так, рейс 7W-382, який повинен вилетіти в Дніпро о 08:40, затриманий до 19:20.







"Причину затримки не озвучують. Є припущення, що це пов'язано з великими лісовими пожежами в Туреччині, позаяк ще багато рейсів відкладено, у тому числі з Туреччини та Єгипту", - зазначається у повідомленні.



Наразі всіх пасажирів рейсу привезли в готель.



"Розмістили в лобі, годують обідом, є сік і водичка. Релакс до 17:00, потім назад в пекло. Ну, це якщо виліт знову не перенесуть", - зазначають пасажири.





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