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Турки випробували свій перший електромобіль
Компанія TOGG провела випробування аеродинамічних та аероакустичних систем першого турецького електромобіля
Про це із посиланням на TRT розповідає Еспресо.TV.
Електромобіль із чотирма пасажирами розігнався до 100 км/год за 4,8 секунди.
Перше таке серійне авто зійде з конвеєра до кінця 2022 року.
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