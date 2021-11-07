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Турки випробували свій перший електромобіль

7 листопада, 2021 неділя
13:00
технології

Компанія TOGG провела випробування аеродинамічних та аероакустичних систем першого турецького електромобіля

Про це із посиланням на TRT розповідає Еспресо.TV.

Електромобіль із чотирма пасажирами розігнався до 100 км/год за 4,8 секунди.

 



Перше таке серійне авто зійде з конвеєра до кінця 2022 року.


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Туреччина
електромобіль
новини Туреччини
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