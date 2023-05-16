Туроператори Росії прогнозують катастрофічний сезон у Криму
Глава російського союзу туріндустрії Борис Зелінський заявив про "катастрофічну ситуацію" з продажем турів до Криму через "логістичні складності" та військові дії
Про це пише проєкт "Крим. Реалії".
За його словами, представники місцевого турбізнесу готують звернення до прем'єр-міністра Росії з проханням надати їм підтримку.
Він також заявив, що росіяни не лише "вкрай мало бронюють" тури на Кримський півострів, але ще й "вкрай неохоче їх оплачують".
Крім того, Зелінський зазначає, що чотиризіркові та п'ятизіркові готелі виявилися практично без попиту через "логістичні складності" та військові дії.
- Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що окупанти у Криму скасували останні дзвоники для школярів не випускних класів та виправдовують це заходами безпеки.
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