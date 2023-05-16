"У цілях безпеки": окупаційна влада Криму скасувала останні дзвоники для школярів, крім випускників 9 та 11 класів
Окупанти у Криму скасували останні дзвоники для школярів не випускних класів та виправдовують це заходами безпеки
Про це заявив очільник окупаційної адміністрації в Криму Сергій Аксьонов у Telegram.
"У Криму урочисті лінійки на останній дзвінок у школах будуть проводитись лише для випускників 9-х та 11-х класів. Рішення ухвалено з метою безпеки. Заходи відбуватимуться у приміщеннях навчальних закладів", - написав він.
Аксьонов додав, що батьків допустять на лінійки.
"Інші учні відзначать закінчення навчального року у своїх класах. У навчальних закладах буде вжито всіх заходів безпеки", - підсумував колаборант.
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