English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Турул і Тризуб
OPINION

Турул і Тризуб

Ігор Гулик
15 жовтня, 2022 субота
20:15
Погляд Ігор Гулик

У закарпатському місті, де мешкають чимало українських угорців, чітко вказали Будапешту, чия тут земля

На ріках Дунайських – ґвалт і скрегіт зубовний. Профідесівські медіа змагаються у потоках жовчі на адресу українців, МЗС із сумновідомим Сійярто на чолі  викликала на килим українського посла.

Все тому, що, бачте, місцева влада Мукачева постановила позбутися символу мадярського експансіонізму у замку Паланок. Турула демонтують, а на його місце поставлять Тризуб.

Читайте також: Чому влада захищає імперську спадщину і тягне руський мір в Україну

Подія більш ніж промовиста: у закарпатському місті, де мешкають чимало українських угорців, чітко вказали Будапешту, чия тут земля. І це, мабуть, поодинокий випадок, коли місцева влада, як і належить, взяла на себе відповідальність за громадський простір і символи у ньому. На відміну від Одеси, яка тримається за "свою" Єкатєріну II, як воша кожуха. Або ж Полтавщини, де впираються у справі демонтажу монументів "во славу русского оружия".  

Орбан і Сійярто явно загралися у своїх мріях про "Велику Угорщину", спекулюючи на тотемі Арпадів або постаті найвищого бога Іштена, містичного батька Аттіли та Алмоша. За легендою, птах приніс ватажку повстанців, князю Ференцу II Ракоці меч, який той загубив у битві. 

Відчувши запах крові в Україні, у Будапешті лише хлюпають солярки у вогнище пристрастей, потай сподіваючись, що коли Київ впаде, то і їм дістанеться ласий шматок Закарпаття. Вони не забули про наслідки так званого Тріанонського миру, хоча чудово розуміють, чиє сало з'їв кіт (даруйте, — Турул). Вічно ображені втратою територій, і Орбан, і Сійярто демонструють подиву гідний "ентузіазм" у руйнації відносин не тільки з напрочуд терплячим Євросоюзом, але й найближчими сусідами. Угорський іредентизм породив не тільки постійні конфлікти, спричинені недолугими, расистськими заявами мадярської верхівки. Він також став стимулом для того, аби адекватні сили у країнах по периметру наразі "малої Угорщини" чинили спротив новітнім реваншистам.

Орбан і Сійярто явно загралися у своїх мріях про "Велику Угорщину", спекулюючи на тотемі Арпадів або постаті найвищого бога Іштена, містичного батька Аттіли та Алмоша

Підіграючи путінській "мирній" сверблячці, Орбан закликає у свідки усіх авторитетів – від Папи Римського до Генрі Кіссінджера (правда, забув про Маска). Та найкрутішим ідолом для мадярського президента є Дональд Трамп: "президент США Джо Байден зайшов надто далеко, коли назвав президента Росії Владіміра Путіна воєнним злочинцем та вбивцею". Надією на мир є колишній президент США Дональд Трамп, = каже Орбан. 

І Путін. Бо як інакше трактувати недавню паралель між Зеленським та Імре Надєм, страченим совєтами угорським прем'єром часів повстання 1956 року. Натяк дурнуватий, скажемо одверто, але те, що у мізках Орбана сидить надія на путінську перемогу, — очевидно.

У Москві цього року Петер Сійярто побував вже двічі. І, за його словами, Угорщина домовилася про транзит газу через "Турецький потік"

Що ж до Путіна, то його найчастішим гостем є Сійярто. Той, хто вичитуватиме українського амбасадора за демонтаж Турула. Отже, у Москві цього року Петер Сійярто побував вже двічі. І, за його словами, Угорщина домовилася про транзит газу через "Турецький потік". Ну, по-перше, Будапешт знову стає у позу проти енергетичної політики ЄС, з якого полюбляє помпувати кошти. А, по-друге, популізм невиправний: щодо "Турецького потоку" більше питань, аніж відповідей на них. Хай спочатку утрясуть всі юридичні питання і знайдуть охочих потрапити під санкції США та ЄС інвесторів.

А Турул… Ніхто не боронить угорцям встановлювати його фігури хоч на кожному стовпі. Але, будь ласка, на захід від Чопа.

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Мукачево
Закарпаття
Угорщина
Віктор Орбан
Читайте також:
Shahed-136
13 жовтня, 2022 четвер
В ISW сказали, для чого РФ могла перекинути до України військових від Корпусу вартових ісламської революції
Контрнаступ ЗСУ
14 жовтня, 2022 п'ятниця
Україна вже наступного тижня може відвоювати Херсон, - Financial Times
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
13 жовтня, 2022 четвер
Голосування на Генасамблеї ООН показало ворогів і тих, хто зрадив дружбу з Україною
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.01
    Купівля 40.01
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 38.35
    Продаж 39.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
15 жовтня
20:10
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
Путін буде ініціювати спробу домовитися з Заходом через Ердогана, - Фейгін
19:54
Повноцінний антидронний купол над Києвом з'явиться за 2 роки, - радник Кличка
19:44
Нед Прайс
У держдепі США відреагували на перекидання російських військових до Білорусі
19:40
ДТЕК назвала вулиці Києва, де можливі відключення
19:21
"Україна в ЄС і НАТО, а Путін - здох": піхотинці у Слов’янську розказали Порошенку про головне бажання
19:20
Ексклюзив
Бен Ходжес
Використання росіянами тактичної ядерної зброї малоймовірне, бо не дає їм жодних переваг, - генерал Ходжес
19:16
Україна Євросоюз
США вимагають від ЄС замість кредитів надавати Україні пряму фінансову допомогу, - WP
18:40
OPINION
Андрій Бондар
Власний образ вершителя майбутнього світу
18:35
НАТО
Румунія передасть у фонд НАТО $1,4 млн на оборону України, Молодови та Грузії
18:29
Путін
Путін заявив, що РФ підтримує Талібан у боротьбі з Заходом
18:19
Олаф Шольц
Шольц пообіцяв Україні підтримку Німеччини на шляху до вступу в ЄС
18:09
Інтерв’ю
Микола Княжицький
Микола Княжицький. Держава запхала голову у пісок
17:48
Павло Коростильов
Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу зі стрільби
17:47
Віталій Кім
Кім радить росіянам гуглити "як здатися в полон" ще до мобілізації
17:39
танковий мостоукладач Biber
Німеччина передала Україні танкові мостоукладачі Biber
17:30
Оперативне командування ЗСУ "Південь"
ЗСУ збили 11 дронів та розвідник "Орлан" над Миколаївщиною, Херсонщиною та Дніпропетровщиною
17:30
Ексклюзив
Бен Ходжес
ЗСУ продовжать тиснути та отримувати успіхи, але це буде повільніше, - генерал США Ходжес
17:30
Ексклюзив
Путін
Путіну потрібен власний клан як противага ФСБ, для цього є Кадиров і Пригожин, - Фейгін
17:21
Касим-Жомарт Токаєв
Токаєв вніс зміни до військової доктрини Казахстану
16:49
акція, Польща
У Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії
16:33
OPINION
Андрій Кокотюха
Жоден окупаційний режим не полегшує життя. Російський – найважчий
16:27
Польща придбає у Південної Кореї 300 реактивних систем залпового вогню РСЗВ Chunmoo
Польща придбає у Південної Кореї 300 реактивних систем залпового вогню РСЗВ Chunmoo
16:23
росія прапор занепад
Чиновник з Санкт-Петербургу радить тим, хто ухиляється від мобілізації, "змінити стать"
16:18
Головний диригент Херсонського театру Юрій Керпатенко
Росіяни застрелили головного диригента Херсонського театру Юрія Керпатенка
16:00
Бєлгород
Поблизу Бєлгорода горить нафтобаза
15:57
Ілон Маск
Росія може знищити США і Європу менш ніж за 30 хвилин. І навпаки, - Маск
15:54
Христя Фріланд
"Паліям не місце на зборах пожежників": віцепрем'єрка Канади Фріланд закликала прогнати Росію з МВФ та G20
15:45
Мелітополь
У Василівці на Запоріжжі росіяни незаконно тримають 4 тис. людей, - мер Мелітополя
15:40
Ексклюзив
карта війні в Україні
Звільнення Херсона - це тривала поетапна операція, - військовий експерт Коваленко
15:32
Андрій Лунін
Лунін отримав шанс зіграти за "Реал" проти "Барселони" в Ель-Класико
15:29
Мальта Дегіорджо
На Мальті братів Дегіорджо засудили на 40 років за вбивство журналістки-розслідувачки
15:18
Ексклюзив
Наразі загрози сухопутного вторгнення РФ на Сумщину немає, - очільник ОВА Живицький
15:17
Оксана Забужко
Готується до друку нова книжка Оксани Забужко
15:13
Оновлено
Металіст - Ворскла
УПЛ: "Металіст" переміг "Ворсклу", результати інших матчів 7-го туру
15:12
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Росія не може собі дозволити розширення лінії фронту, - депутат Волинської облради Мирка
14:58
Китай
У Китаї заявили, що можуть розв'язати питання Тайваню силою
14:57
Грушівська середня школа
З понеділка деякі заклади освіти Одещини повертаються до дистанційної форми навчання, деякі - продовжують роботу очно
14:50
Лукашенко путін
"Ми сперечалися та сварилися": Лукашенко розповів, які у нього стосунки з Путіним
14:45
Києво-Могилянська академія
День Академії: 15 жовтня Національному університету "Києво-Могилянська академія" виповнилося 407 років
14:37
Оновлено
на фото: будинок
Уранці окупанти знову завдали ракетного удару по Нікополю, поранено п'ятьох людей
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV