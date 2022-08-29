Про це в ефірі Еспресо сказав ексголовний інженер Чорнобильської АЕС Микола Штейтенберг.

"Коли можна загрожувати? Коли блоки працюють, вони найбільш небезпечні. Зупинені та розхолоджені блоки - це умовно безпечний стан і ступінь небезпеки знижується на декілька порядків. Згідно з законами України та нормативними документами, у випадку порушення фізичної безпеки блоки повинні бути зупинені. Ми не виконали це і продовжуємо грати у нав'язану гру. 25 серпня стали 2 блоки та на вимогу Енергоатому їх запустили. Зупинені блоки через 12 годин мають бути переведені в холодний стан. Це вимога", - заявив він.

За його словами, робочі енергоблоки - це предмет для провокацій.

"Як побудована система будь-якої АЕС? Частина електроенергії відбирається з того, що виробляється. Це одне джерело живлення. Є незалежне джерело - резервне живлення. І ще є аварійне живлення - дизель-генератори. На кожному блоці їх три. Якщо заздалегідь до цього готуватися, то можна було під'єднати та дизель-генератор з одного блоку на інший", - додав Штейтенберг.

Ексголовний інженер наголосив, що це вимагає зусиль, але це можна зробити за години - той час, який дозволяє реагувати на будь-які ситуації.

"Пів року працювати під загрозою обстрілів, коли ви в одну хвилину можете отримати відключення лінії електропередачі на енергосистему з порушенням системи власних потреб. Одна справа, коли ця ситуація на холодних блоках і у вас час на прийняття рішень розтягується на тижні та місяці, а інша справа, коли ви повинні знайти джерело енергоживлення за хвилини, максимум години, щоб запобігти тяжкій аварії. Це єдине, чого потрібно боятися. Але тяжка аварія - це коли блоки працюють на потужності, коли паливо накопичує продукти ділення (саме вони найбільш небезпечні) і коли у вас паливо гаряче, є надлишкові ділення, які треба охолоджувати", - підсумував експерт.