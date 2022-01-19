У 2022 році на лікування коронавірусу в Україні передбачено витратити понад 19 млрд грн
На лікування COVID-19 у 2022 році Україна передбачила 19,4 млрд грн
Про це повідомляє МОЗ.
Лікування пацієнтів з COVID-19 в стаціонарних умовах оплачуватимуть за 2 пакетами: "Готовність до реагування" та "Стаціонарна допомога пацієнтам з COVID 19".
На перший пакет у 2022 році предбачено 2,5 млрд грн.
"Кожен законтрактований медзаклад, який був визначений Департаментами охорони здоров’я ОДА в кількості 1 заклад на 200 тис. населення відповідної області, отримуватиме 1 053 510 грн на місяць", - уточнили в МОЗ.
На другий передбачили 16,9 млрд грн. На нього зможуть законтрактуватися всі заклади, які відповідають вимогам Національної служби здоров'я України.
"Оплата буде відбуватись за комбінацією глобальної ставки та ставки за кожен пролікований випадок. У розрахунку тарифу враховано заробітну плату й необхідні лікарські засоби та медичні вироби для лікування пацієнтів з COVID-19", - пояснили в міністерстві.
Усі послуги оплатять медзакладам згідно з договором з Національною службою здоров’я України. Як зауважили в МОЗ, це забезпечить фінансовий захист пацієнтів з коронавірусом.
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