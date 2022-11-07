У Бахмуті росіяни знову вбили людину
Ніч на 7 листопада на Донеччині загарбники провели традиційно, інтенсивно обстрілюючи українських мирних мешканців
У Бахмуті росіяни знову вбили людину
Ніч на 7 листопада на Донеччині загарбники провели традиційно, інтенсивно обстрілюючи українських мирних мешканців
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Укотре ранок на Донеччині 7 листопада був неспокійним. На світанку російські окупанти випустили 4 ракети по Краматорську . За попередньою інформацією, минулося без жертв. Обсяги руйнувань встановлюються.
Інтенсивні артобстріли вночі тривали на Волноваському напрямку. Зокрема, Вугледара та Павлівки – без жертв.
На Донецькому напрямку 2 людини зазнали поранень у Красногорівці, зафіксовано обстріли Мар’їнки та Георгіївки. В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста – без жертв.
На Горлівському напрямку найбільше шкоди росіяни завдали Бахмуту – вбили 1 людину, поранили ще 2. Пошкодили 5 приватних будинків, 1 багатоповерхівку та 1 підприємство. У Соледарській громаді інтенсивні обстріли відбувалися поблизу Яковлівки та Бахмутського, також під вогнем – околиці Торецької та Світлодарської громад.
На Лисичанському напрямку росіяни поранили 1 жителя Лимана, також не припиняють обстрілювати Торське та Зарічне.
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