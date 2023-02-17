У Бахмуті від рук загарбників загинули 5 мирних жителів
Минулої доби, 16 лютого, ворожі війська вбили на Донеччині 5 цивільних, 10 жителів області дістали поранення
Про це передає очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.
"Росія вбиває цивільних! За 16 лютого росіяни вбили 5 жителів Донеччини - у Бахмуті", - зауважив він.
Ще 10 людей в області дістали поранення.
Усього від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1372 мешканців Донеччини та поранила щонайменше 3062. Однак ці дані не є остаточними: наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- За даними Генштабу, 16 лютого противник застосував 41 ракету різних типів по території нашої країни, 5 з них, перероблені ЗРК С-300, по Харкову. 16 ракет збито нашими захисниками. Крім того, окупанти завдали 24 авіаційних удари та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.
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