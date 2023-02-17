У Бахмуті від рук загарбників загинули 5 мирних жителів

Про це передає очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.

"Росія вбиває цивільних! За 16 лютого росіяни вбили 5 жителів Донеччини - у Бахмуті", - зауважив він.

Ще 10 людей в області дістали поранення.

Усього від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1372 мешканців Донеччини та поранила щонайменше 3062. Однак ці дані не є остаточними: наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.