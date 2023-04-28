У Бахмуті загинув дзюдоїст Паращук
На фронті, у Бахмуті, загинув український дзюдоїст Віталій Паращук
Про це повідомляє офіційний фейсбук Федерації дзюдо України.
"Ще одна втрата в родині дзюдо... 22 квітня в Бахмуті загинув дзюдоїст Віталій Паращук, 26 квітня його поховали в Чернівцях, на кладовищі в Садгорі. Світла пам'ять герою", - пише Федерація.
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